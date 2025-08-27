ua en ru
Зарплата для расчета пенсии упала почти на 2 тысячи гривен

Украина, Среда 27 августа 2025 13:07
Зарплата для расчета пенсии упала почти на 2 тысячи гривен Фото: Зарплата для пенсии в Украине за месяц упала на 1,9 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).

Но зарплата была на 17,9% больше, чем в июле прошлого года (17 346,90 гривен).

В июле инфляция в Украине упала до 14,1%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,8%.

Рост зарплат

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны.

В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривны.

В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны.

В мае 2025 года средняя зарплата выросла на 18,5%% до 20 355,40 гривны.

В июне 2025 года средняя зарплата выросла на 18,8%% до 22 336,81 гривны.

Зарплаты, пенсии и инфляция

Напомним, ускорение инфляции привело к тому, что реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня.

Рост цен привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.

Пенсии в Украине Пенсия в Украине
