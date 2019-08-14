Затримання Гримчака: усі подробиці

Затримання Юрія Гримчака, який є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, правоохоронці здійснили ввечері 14 серпня. Всі подробиці про затримання чиновника МінТОТ - в матеріалі РБК-Україна.

В МінТОТ прокоментували затримання Гримчака

МінТОТ відреагувало на затримання представника відомства, зазначивши, що затримання Гримчака не має відношення до діяльності МінТОТ, а його помічник, якого також затримано, не є їхнім співробітником.

Луценко підтвердив затримання Гримчака

Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив затримання Гримчака. При цьому, він повідомив, що Гримчак та його помічник вимагали хабар за вплив на рішення судів і чиновників Міністерства культури для прийняття замовних рішень.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

СБУ і НАБУ повідомили про затримання Гримчака

Як повідомили в Службі безпеки України, Гримчака і його помічника, ім'я якого не називається, викрили при отриманні хабара. Вони затримані за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Спецоперацію із затримання проводили співробітники СБУ, Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) и Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

"Затримані вимагали хабар у сумі 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При одержанні частини коштів в розмірі 480 тис. доларів вони були затримані "на гарячому", - повідомили в СБУ.

Інформацію про затримання Гримчака підтвердили також і в НАБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Дружина Гымчака заявила про обшуки

Дружина Гримчака Юлія увечері 14 серпня на своїй сторінці в Facebook повідомила, що правоохоронці проводять його затримання, а в їх будинку проходить обшук.

"Зараз проходить затримання мого чоловіка Юрія Гримчака Генеральною прокуратурою України. У нас в будинку проходить обшук", - написала вона.

Пізніше виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик повідомив подробиці, відзначивши, що затримання проходить в рамках спецоперації СБУ і НАБУ. Він також додав, що чиновника спіймали на хабарі.

Біографічні відомості

Юрій Гримчак в 2002-2005 роках був помічником-консультантом на той момент народного депутата України Юрія Луценка. Після цього, в 2005-2006 роках був заступником голови Донецької облдержадміністрації Вадима Чупруна. У 2007-2012 роках Гримчак був народним депутатом, в Раду VI скликання він пройшов від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", очолював підкомітет з питань депутатської етики комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР.

У 2012 балотувався в Раду від "Батьківщина", але не пройшов. З жовтня 2016 року Гримчак працює в МінТОТ, спочатку на посаді радника міністра, а з березня 2017 року - заступник голови МінТОТ. У листопаді 2018 року Гримчак був включений до списку санкцій Російської Федерації.