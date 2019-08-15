У ГПУ повідомили подробиці справи Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Гримчак та його помічник за хабар обіцяли вплинути на суддів Верховного суду

У Генеральній прокуратурі повідомили подробиці кримінальної справи щодо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це написав речник ГПУ Андрій Лисенко у своєму Facebook.

Він зазначив, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Затримання Гримчака: Коментар речника ГПУ щодо спільної спецоперації ГПУ, СБУ та НАБУ YouTube: https://youtu.be/lrGBJZIrZcs Опубліковано 5 канал Четвер, 15 серпня 2019 р.

"За результатами досудового розслідування встановлено, що вказані особи, за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, та також за здійснення впливу на відповідних службових осіб Мінкульту та КМДА, шляхом використання свої службових повноважень, здійснили злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 млн доларів США. 14.08.2019 під час одержання частини грошових коштів в сумі у розмірі 480 тис. доларів США", - написав Лисенко.

У ГПУ зазначили, що Гримчака та його помічника затримали в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. Вони поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

​"Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває", - додав Лисенко.

Нагадаємо, СБУ раніше опублікувала відеозапис затримання Гримчака.

Так, вночі правоохоронці завершили обшук у квартирі Гримчака, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара. За словами його адвоката Фелікса Кашарського, зараз заступник міністра знаходиться "на Борисоглібській", де розташовано управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Як писало РБК-Україна раніше 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідування Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків на посаді заступника міністра.