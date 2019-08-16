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Прокуратура попросить про арешт Гримчака із заставою 12,5 млн гривень

Новини » Політика    16.08.2019 - 15:11
Прокуратура попросить про арешт Гримчака із заставою 12,5 млн гривень
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Міру запобіжного заходу обиратиме Деснянський райсуд Чернігова

Прокуратура в своєму клопотанні проситиме суд взяти заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під арешт з можливістю внесення застави в 12,5 млн гривень. Про це повідомляє "Громадське".

Також, за словами адвоката заступника міністра, запобіжний захід йому та його помічнику обере Деснянський районний суд Чернігова. Судове засідання відбудеться после 17:00.

Прокуратура попросить про арешт Гримчака із заставою 12,5 млн гривень

Нагадаємо, раніше адвокат заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що суд з обрання запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17 години.

Вона підкреслювала, що який суд - Києва або Чернігова - обиратиме запобіжний захід Гримчаку, стане відомо після вручення підозри.

Адвокат не виключила, що прокуратура проситиме заставу близько мільйона гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Гримчаку і його помічнику повідомили про підозру.

У середу, 14 серпня, Юрія Гримчака і його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Додамо також, в НАБУ заявляли, що Гримчак міг залучити заступника глави Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду.

Суд по обранню запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17:00, - адвокат Гримчаку повідомили про підозру
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