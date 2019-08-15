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Гримчака затримали у справі, в якому розслідують напад на Чорновіл

Новини » Політика    15.08.2019 - 16:38
Гримчака затримали у справі, в якому розслідують напад на Чорновіл
Фото: Юрій Гримчак (ly.worldpronews.com)

Про це свідчить номер справи, зазначений у постанові суду про обшук у Гримчака

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на журналістку Тетяну Чорновіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дружини Гримчака Facebook.

Номер справи, зазначений у постанові суду про обшук у Гримчака, збігається з номером справи про замах на Чорновіл в грудні 2013 року. Провадження було відкрито в лютому 2014 року, підозри в ньому було оголошено 3 особам.

Останнє судове рішення у цьому виробництві, опубліковане в публічному реєстрі, було підписано 12 липня 2019 року. Тоді ще у матеріалах йшлося тільки про напад, згадок про шахрайство, за яке нібито затримали Гримчака, в рішенні немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МинВОТ заявили, що затримання заступника міністране стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Крім того, в НАБУ вважають, що Юрій Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на судові рішення Верховного суду.

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