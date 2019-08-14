Гримчак та його заступник вимагали хабар за впливу на рішення Мінкультури, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко підтвердив затримання Гримчака на хабарі

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника депутата Ю. Гримчака", - написав Луценко.

Він додав, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій виявило, що Гримчак та його помічник вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень.

"Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спецрозслідування Генпрокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні понад 1 млн доларів.

