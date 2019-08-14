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НАБУ повідомило подробиці затримання Гримчака

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 22:39
НАБУ повідомило подробиці затримання Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Заступника міністра звинувачують у вимаганні хабара

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури та СБУ 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів "на гарячому".

НАБУ повідомило подробиці затримання Гримчака

Затримання було проведене за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

Нагадаємо, 14 серпня Генеральна прокуратура України викликала на допит Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

ГПУ проводить затримання Юрія Гримчака Кличко дав свідчення НАБУ
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