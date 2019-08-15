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Адвокат Гримчака заперечує вилучення півмільйона доларів при його затриманні

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 10:57
Адвокат Гримчака заперечує вилучення півмільйона доларів при його затриманні
Фото: Юрій Гримчак (ly.worldpronews.com)

При затриманні Гримчака, за словами адвоката, не зафіксували передачу хабара

При затримання Юрія Гримчака (заступник міністра з питань окупованих територій) силовики не вилучали 0,5 млн доларів, про які заявляли напередодні. Про це в ефірі "112 Україна" заявила його адвокат Тетяна Матяш.

За її словами, сам факт передачі хабара Гримчаку не зафіксовано, оскільки замість 0,5 доларів там "виявили календарики".

"Грошових коштів там було - ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, десь про тих півмільйона, що вони розповідають, - ні, не було. Там півмільйона - це були календарики", - зазначила Матяш.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що працівники Генеральної прокуратури України, НАБУ і СБУ прийшли до Гримчаку з обшуками, самого заступника міністра також затримали.

Пізніше, як уточнили в НАБУ, Гримчака і його помічника затримали під час отримання 480 тис. доларів, які були частиною хабара за вплив на суддю Верховного суду.

Примітно, що Гримчака пов'язують з нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком. За словами генпрокурора, його колишнього помічника затримали за вимагання великого хабара у розмірі понад 1 млн доларів.

СБУ оприлюднила відео з місця затримання Гримчака
Новини України взяткаЮрій ГримчакЗадержание
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