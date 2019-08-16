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Суд припустився помилки в імені під час арешту Гримчака

Новини » Політика    16.08.2019 - 22:49
Суд припустився помилки в імені під час арешту Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Також помилки в даних Гримчака допустилася прокуратура у своєму клопотанні

Суд у Чернігові під час оголошення ухвали про взяття під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака припустився помилки з його ім'ям. Про це передає РБК-Україна із посиланням на адвоката Тетяну Матяш.

Зокрема, сторона захисту після оголошення рішення щодо Гримчака повідомила, що у матеріалах справи та рішенні суду вказане інше по батькові. Так, суддя оголосила про арешт Юрія Михайловича, у той час, як по батькові Юрія Гримчака - Миколайович.

"Це не мій підзахисний, оскільки суддя примає рішення по Юрію Михайловичу, що народився у Дніпрі", - написала адвокат у Facebook.

Суддя згодом підтвердила допущення помилки і повідомила, що дані у рішенні про арешт Гримчака будуть виправлені.

Крім того, за словами Матяш, аналогічної помилки припустилася прокуратура у своєму клопотанні.

Суд припустився помилки в імені під час арешту Гримчака

Нагадаємо, в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Прокуратура повідомляла, що у своєму клопотанні буде просити суд взяти Гримчака під арешт з можливістю внесення застави в 12,5 млн гривень.

Натомість 16 серпня суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн грн.

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