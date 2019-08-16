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Суд заарештував Гримчака

Новини » Політика    16.08.2019 - 21:46
Суд заарештував Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Деснянський райсуд Чернігова виніс рішення про арешт Юрія Гримчака

Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн грн.

Після оголошення рішення адвокат Гримчака повідомив, що суд заарештував не того чоловіка так, як у матеріалах справи і в рішенні суду вказано неправильне по батькові.

Замість "Юрія Миколайовича" суддя оголосила про арешт Юрія Михайловича". Суддя підтвердила помилку, заявивши, що буде виправляти і вийшла з залу засідання.

Крім того, суддя обрала альтернативну запобіжний захід - Гримчак може вийти з-під арешту під заставу в 6 млн гривень. На думку судді, більш м'яка запобіжний захід не допоможе запобігти ризик його втечі, знищення доказів тощо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура у своєму клопотанні буде просити суд взяти заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під арешт з можливістю внесення застави в 12,5 млн гривень.

Нагадаємо, в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МинВОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Додамо також, в НАБУ заявляли, що Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду.

Справа Гримчака: усі подробиці Прокуратура попросить про арешт Гримчака із заставою 12,5 млн гривень
Новини України Юрій Гримчак
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