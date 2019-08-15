ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гримчак міг залучити заступника Луценка для впливу на Верховний суд, - НАБУ

Новини » Політика    15.08.2019 - 15:48
Гримчак міг залучити заступника Луценка для впливу на Верховний суд, - НАБУ
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак для прийняття необхідного судового рішення звертався до заступника глави ГПУ

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Як повідомляється, в одному з епізодів Гримчак для прийняття необхідного судового рішення повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову цивільного Касаційного суду (у складі Верховного суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

Імовірно, мова йде про те, що на рішення суду могла впливати заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, так як на сьогодні вона є єдиною жінкою, яка займає пост заступника голови ГПУ.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Гримчаку повідомлять про підозру після 16 години, - адвокат Затримання Гримчака: усі подробиці
Новини України Юрій Гримчак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся