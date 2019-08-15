Обшук у квартирі Гримчака завершили, - адвокат

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Другий затриманий - брат дружини заступника голови МінТОТ

Правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара. Про це повідомив його адвокат Фелікс Кашарський, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зі слів адвоката, зараз заступник міністра перебуває "на Борисоглібській", де розташоване управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Водночас дружина затриманого Юлія Гримчак розповіла, що другий затриманий - її брат.

Вона також додала, що Юрія Гримчака затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину.

Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку та назвала кримінальне провадження політичним замовленням.

Нагадаємо, 14 серпня детективи НАБУ разом із Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

Водночас у МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.