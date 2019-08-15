ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обшук у квартирі Гримчака завершили, - адвокат

Новини » Політика    15.08.2019 - 02:03
Обшук у квартирі Гримчака завершили, - адвокат
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Другий затриманий - брат дружини заступника голови МінТОТ

Правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара. Про це повідомив його адвокат Фелікс Кашарський, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зі слів адвоката, зараз заступник міністра перебуває "на Борисоглібській", де розташоване управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Водночас дружина затриманого Юлія Гримчак розповіла, що другий затриманий - її брат.

Вона також додала, що Юрія Гримчака затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину.

Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку та назвала кримінальне провадження політичним замовленням.

Нагадаємо, 14 серпня детективи НАБУ разом із Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

Водночас у МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.

Гримчак та його заступник вимагали хабар за впливу на рішення Мінкультури, - Луценко НАБУ повідомило подробиці затримання Гримчака
Новини України обшукМінТОТЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся