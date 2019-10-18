Затримання Гладковського і угода щодо Brexit: новини за 17 жовтня

Колаж РБК-Україна

Затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Туреччина припиняє військову операцію в Сирії, лідери країн ЄС схвалили нову угоду по Brexit. Детальніше про те, що сталося у четвер, 17 жовтня - у матеріалі РБК-Україна

Гладковський затриманий при спробі залишити Україну

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського затримали при спробі залишити Україну. Повідомляється, що Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. З’явилися подробиці затримання

Туреччина призупиняє військову операцію в Сирії

Туреччина призупиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Про це домовилися президент Туреччини Реджеп Ердоган і віце-президент США Майк Пенс після переговорів, передає BBC. Повідомляється, що всі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

Путін виводить РФ з угоди про покарання за військову агресію

Президент Росії Володимир Путін пропонує Держдумі відкликати визнання міжнародної комісії з розслідування порушень прав людини під час збройних конфліктів. Про це пишуть російські ЗМІ. Путін заявив про ризики "зловживань з боку недобросовісних країн"

Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності

Верховна рада України підтримала проект постанови №2268 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України", передає кореспондент РБК-Україна. Нардепи підтримали відповідний проект постанови за основу та в цілому.

Суд призупинив розгляд позову Коломойського про повернення ПриватБанку

Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанка" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року. Про це сказав в.о. голови Госпсуду Києва Петро Паламар, передає кореспондент РБК-Україна. Як зазначив Паламар провадження у цій справі було зупинено напередодні.

Український суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку

Господарський суд м. Києва зняв арешт з 100% акцій "Сбербанку" - дочірнього банку "Сбербанку Росії", накладених за позовом екс-власників "Приватбанку" і пов'язаних з ними компаній. Своїм рішенням суд зобов`язав ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарна установа) усунути перешкоди у здійсненні ПАТ "Сбербанк Росії" права власності щодо акцій, емітентом яких є АТ "Сбербанк" (Київ).

Рябошапка підписав подання на нардепа Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці". Рябошапка подав подання на Дубневича до Верховної ради.

Лідери країн ЄС схвалили нову угоду щодо Brexit

Лідери країн Євросоюзу на саміті схвалили нову угоду щодо Brexit. Про це заявив офіційний представник голови Європейської ради Дональда Туска Пребен Ааманн Twitter. Під час виступу в Брюсселі, Туск заявив, що ключовою зміною стало схвалення британським прем'єром Борисом Джонсоном митних перевірок в пунктах в'їзду в Північну Ірландію, додавши, що Ірландія "позитивно оцінила угоду".

Протестувальники в Барселоні обстріляли вертоліт та кидали в поліцію "коктейлі Молотова"

У ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії. На центральних вулицях міста горіли автівки і сміттєві баки. Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують "коктейлі Молотова". Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів. Є постраждалі, але їхня точна кількість поки не відома.

Що відбувається в Барселоні, та чого вимагають демонстранти - детально на РБК-Україна.

СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на спецслужби Росії

Служба безпеки України (СБУ) розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби. За даними слідства, з 2017 року по теперішній час екс-заступник міністра економіки, разом з громадянином США, представником американської компанії Gray Fox Logistics та директором ДП "Український центр "Безпека на шкоду обороноздатності та безпеки України" здійснюють дії, спрямовані на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності.

Зеленський підписав закони про касові апарати для ФОПів і про "кешбек"

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (проект 1053-1) та про зміни в Податковий кодекс України "про детінізацію розрахунків в сфері торгівлі та послуг" (проект №1073). ФОПи зобов'язали використовувати реєстратори розрахункових операцій

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні цьогоріч радує жителів країни теплим і сухим жовтнем. Але не варто забувати, що на календарі осінь, і холод все ж таки прийде в країну. В Укргідрометцентрі розповіли, коли українцям чекати зниження температури за вікном.