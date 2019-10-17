Гладковський затриманий при спробі залишити Україну

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковського затримали детективи НАБУ

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського затримали при спробі залишити Україну. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Після цього на Бориспільській трасі його затримали представники Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляє Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, затримання Гладковського було погоджено керівництвом Генпрокуратури. Саме затримання відбулося в ресторані Kidev, разом з ним був його син Ігор, який також фігурував у журналістському розслідуванні про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами.

Фото: затримання Гладковського (112.ua)

Нагадаємо, в кінці серпня НАБУ почало розслідування відносно Гладковського за підозрою в ухилянні від сплати податків. Зокрема, за даними слідства, він не задекларував понад 4,5 млн гривень податків.

У березні 2019 роки перед президентськими виборами Гладковський опинився в епіцентрі корупційного скандалу, пов'язаного з розкраданням в оборонній сфері. У журналістському розслідуванні стверджувалося, що він з колишнім директором "Укроборонпрому" Павлом Букіним організував схему, за якою за прилади для літаків виплачувалася сума в сім разів більше за необхідну. Передбачається, що чиновники заволоділи мільйонами на міжнародному контракті із закупівлі обладнання.

