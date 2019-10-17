Протестувальники в Барселоні обстріляли вертоліт та кидали в поліцію "коктейлі Молотова"

Фото: безпорядки в Барселоні (twitter.com/punsix)

Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів

У ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталоні, на центральних вулицях міста горіли автівки і сміттєві баки. Про це повідомляє ВВС.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують "коктейлі Молотова". Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів. Є постраждалі, але їхня точна кількість поки не відома.

Els antiavalots de @policia han disparat pilotes de goma amb l'escopeta en posició horitzontal directa cap als manifestants. pic.twitter.com/WxyMmMnRtF — Anna Punsí (@punsix) October 17, 2019

Сутички спалахнули, коли частина демонстрантів переїхала до штабу відділу внутрішніх справ. У цей момент деякі з протестувальників ламали паркан, який охороняє околиці відділу.

Els manifestants celebren que la @policia i els @mossos marxin. Després de parlar amb alguns d'ells asseguren que no pensen aturar-se i que "ja estan farts d'anar amb el lliri a la mà". pic.twitter.com/9NEfMTBJvr — Anna Punsí (@punsix) October 16, 2019

Джерела автономної поліції підкреслюють, що в один момент стався піротехнічний залп ракет проти одного з поліцейських вертольотів. Вони також кажуть, що у правоохоронців кидали каміння та кислоту.

Manifestants encenen contenidors amb líquid inflamable. La foguera a aquesta hora a Gran Via és molt grossa. pic.twitter.com/yWROpvrT4A — Anna Punsí (@punsix) October 16, 2019

Крім того, демонстранти заблокували залізничні шляхи та інший транспорт. Безлади ввечері у середу також відбувалися в Жироні, Ллейді, Таррагоні та інших містах Каталонії.

Фото: безпорядки в Барселоні (twitter.com/punsix)

Зазначимо, не менш 20 затримань здійснили в ході акцій протесту у ряді міст країни співробітники поліцейської служби Каталонії в середу ввечері і в ніч на четвер.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почались масові протести у країні.