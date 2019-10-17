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Протестувальники в Барселоні обстріляли вертоліт та кидали в поліцію "коктейлі Молотова"

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 09:56
Протестувальники в Барселоні обстріляли вертоліт та кидали в поліцію "коктейлі Молотова"
Фото: безпорядки в Барселоні (twitter.com/punsix)

Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів

У ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталоні, на центральних вулицях міста горіли автівки і сміттєві баки. Про це повідомляє ВВС.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують "коктейлі Молотова". Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів. Є постраждалі, але їхня точна кількість поки не відома.

Сутички спалахнули, коли частина демонстрантів переїхала до штабу відділу внутрішніх справ. У цей момент деякі з протестувальників ламали паркан, який охороняє околиці відділу.

Джерела автономної поліції підкреслюють, що в один момент стався піротехнічний залп ракет проти одного з поліцейських вертольотів. Вони також кажуть, що у правоохоронців кидали каміння та кислоту.

Крім того, демонстранти заблокували залізничні шляхи та інший транспорт. Безлади ввечері у середу також відбувалися в Жироні, Ллейді, Таррагоні та інших містах Каталонії.

Фото: безпорядки в Барселоні (twitter.com/punsix)

Зазначимо, не менш 20 затримань здійснили в ході акцій протесту у ряді міст країни співробітники поліцейської служби Каталонії в середу ввечері і в ніч на четвер.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почались масові протести у країні.

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