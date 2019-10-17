Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови за основу та в цілому

Верховна рада України підтримала проект постанови №2268 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 316 нардепів.

ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР щодо протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Тимчасовій спеціальній комісії:

проводити у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць у закритому режимі слухання з питань засад та критеріїв формування, способів реалізації держполітики щодо відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях за участю уповноважених представників президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, Збройних сил, держорганів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;

готувати для розгляду ВР в установленому порядку законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях;

формувати рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.

Так, кількісний склад ТСК становить 12 народних депутатів України.

"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для реінтеграції Донбасу. Він зазначив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.

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