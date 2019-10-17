Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності

Нардепи підтримали відповідний проект постанови за основу та в цілому
Верховна рада України підтримала проект постанови №2268 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 316 нардепів.
ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР щодо протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
Тимчасовій спеціальній комісії:
Так, кількісний склад ТСК становить 12 народних депутатів України.
"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - сказано у тексті постанови.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для реінтеграції Донбасу. Він зазначив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.
Як писало РБК-Україна, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Відзначимо, що, за умовами "формули Штайнмайєра", вибори в ОРДЛО можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.