Зеленський підписав закони про касові апарати для ФОПів і про "кешбек"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

ФОПи зобов'язали використовувати реєстратори розрахункових операцій

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (проект 1053-1) та про зміни в Податковий кодекс України "про детінізацію розрахунків в сфері торгівлі та послуг" (проект №1073). Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з прийнятим Радою законом (проект 1053-1) з 1 жовтня 2020 року вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для окремих фізичних осіб - підприємців (ФОП) на другій і четвертій групі. Крім того, з 1 січня 2021 року використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на 2-4 групи.

У той же час обов'язковість РРО не стосуватиметься фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.

Програмні РРО зможуть використовуватися через півроку після вступу в силу закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій.

У прийнятому 20 вересня Верховною радою закон (проект №1073) передбачена можливість для покупця отримати частину штрафу з продавця за неправильний чек. Згідно із законом, на кешбек можна було претендувати у разі, якщо сума покупки становить 850 грн.

Як заявив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, для отримання грошей необхідно, щоб продавець видав неправильний чек. "Якщо чек не видано, то тоді фактично кешбек застосувати неможливо, а йде штраф за невидачу чека", - повідомив він.

Якщо ж покупець зайде в свій електронний кабінет на сайті Державної податкової служби і виявить розбіжності між виданими чеком та даними, які продавець відправив у податкову, він може подати скаргу.

"І якщо дійсно було порушення, накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких частина відповідно стягується в державний бюджет, а частина йде заявнику", - сказав Верланов.