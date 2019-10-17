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СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на спецслужби Росії

Новини » Політика    17.10.2019 - 10:23
СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на спецслужби Росії
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

СБУ відкрила кримінальне провадження

Служба безпеки України (СБУ) розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду.

За даними слідства, з 2017 року по теперішній час екс-заступник міністра економіки, разом з громадянином США, представником американської компанії Gray Fox Logistics та директором ДП "Український центр "Безпека на шкоду обороноздатності та безпеки України" здійснюють дії, спрямовані на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності.

Повідомляється, що РФ дала завдання громадянину США - отримання відомостей про плани постачання зброї і боєприпасів до Збройних сил України. Він прибув з Росії в Україну, щоб встановити контакти зі співробітниками Мінекономіки і держпідприємств, які задіяні в реалізації Державного оборонного замовлення.

Він дізнався про плани української сторони налагодити серійне виробництво снарядів 152−155 мм і вступив в злочинну змову з директором ДП і екс-заступником міністра економіки.

Повідомляється, що СБУ відкрила кримінальне провадження у червні за статтею "Держзрада".

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Заману у вчиненні державної зради. У ГПУ тоді повідомили, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з’єднань

Крім того, раніше в СБУ заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні.

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