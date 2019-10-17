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Суд призупинив розгляд позову Коломойського про повернення ПриватБанку

Новини » Економіка    17.10.2019 - 11:52
Суд призупинив розгляд позову Коломойського про повернення ПриватБанку
Фото: колаж (РБК-Україна)

Розгляд відкладено через іншу судову справу

Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанка" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року. Про це сказав в.о. голови Госпсуду Києва Петро Паламар, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Паламар провадження у цій справі було зупинено напередодні.

"Сьогодні його не будуть розглядати. Причина призупинення, наскільки я знаю, - до розгляду іншої судової справи, яка не розглядається в Господарському суді Києва, але розглядається в Україні в іншому суді", - сказав він.

У той же час адвокат Коломойського Олександр Винниченко заявив, що вони ще не отримали тексту ухвали. За його словами, у будь-якому разі це є затримкою справи.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва після розгляду позову колишніх акціонерів "ПриватБанка" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року призначив судові дебати на 17 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, перед засіданням суду 17 жовтня надійшло повідомлення про мінування.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times 17 вересня опублікувало статтю "Київ обговорює питання ПриватБанку з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У той же час президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня заявив, що не обговорював питання "ПриватБанку" з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

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