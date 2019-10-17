Рябошапка підписав подання на нардепа Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (з відкритих джерел)

Рябошапка подав подання на Дубневича до Верховної ради

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначається, слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" та його потреби при проведенні державних закупівель.

Крім того, Дубневич мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин та комплектів роздільного скріплення.

"Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами Філії "Центр забезпечення виробництва» ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу філії. В подальшому грошові кошти були використані спільниками на власний розсуд.

"Згідно закону притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної ради України. Відтак, генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого народного депутата України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93 млн гривень "УЗ".

Додамо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру України подання про зняття недоторканності з Дубневича.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський у середу, 11 вересня, підписав законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.