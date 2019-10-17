Фото: Реджеп Эрдоган (Getty Images)

США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії

Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Про це домовилися президент Туреччини Реджеп Ердоган і віце-президент США Майк Пенс після переговорів, передає BBC.

Повідомляється, що всі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

США мають намір зняти санкції щодо Туреччини, в разі довготривалого режиму припинення вогню.

У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив : "Хороші новини з Туреччини. Будуть врятовані мільйони жителів".

Відзначимо, віце-президент Майк Пенс прибув до Туреччини, щоб переконати Анкару припинити тижневий наступ на сирійських курдів, який почався після того, як Дональд Трамп вивів американські війська з північних районів Сирії.

Віце-президент очолив американську делегацію, до якої входять держсекретар Майк Помпео і радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайен.

Нагадаємо, влада Сирії закликала відкрити гуманітарний коридор у районі прикордонного міста Рас ель-Айн.

Курдська влада просить відкрити коридор для евакуації загиблих і поранених мирних жителів з міста Рас-ель-Айн, в який вторглися турецькі війська.

Також РБК-Україна повідомляло, що через військову операцію Туреччини у північно-східній частині Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Президент США Дональд Трамп назвав курдів більшою загрозою, ніж терористичну організацію ІД. Раніше США підтримували курдів у боротьбі з "Ісламським державою".