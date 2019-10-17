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Путін виводить РФ з угоди про покарання за військову агресію

Новини » Політика    17.10.2019 - 16:49
Путін виводить РФ з угоди про покарання за військову агресію
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив про ризики "зловживань з боку недобросовісних країн"

Президент Росії Володимир Путін пропонує Держдумі відкликати визнання міжнародної комісії з розслідування порушень прав людини під час збройних конфліктів. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін вніс до Державної думи законопроект про відкликання визнання даної комісії, яка була створена в рамках Женевських конвенцій. Формальним приводом названо те, що фактично комісія не працює з 1991 року, але Росія продовжує виплачувати внески.

Крім того, Путін зазначив, що сьогодні "суттєво зростають ризики зловживання повноваженнями комісії з боку недобросовісних держав".

Зазначимо, комісію створювали згідно з додатковим протоколом 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Протокол стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, СРСР ратифікував його в 1989 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнений з полону український режисер Олег Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій російської ФСБ.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Гаазький трибунал відмовився від розслідування дій США в Афганістані.

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