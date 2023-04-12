Запрет салютов в Украине и новый пакет военной помощи от Канады: новости за 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, Верховная рада запретила салюты и фейерверки в Украине, а Канада объявила о новом пакете помощи Украине.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Денис Шмыгаль сообщил, что в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.
Премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.
"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - отметил Трюдо.
Парламентарии приняли в целом соответствующий законопроект - "за" проголосовали 290 народных депутатов.
Речь идет о законопроекте №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий", запрещающего продажу и использование фейерверков.
Глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил о намерении построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.
"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами", - заявил министр.
Однако строительство военной базы может занять от трех до пяти лет.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал сообщение СМИ о предстоящем контрнаступлении Украины. Он подчеркнул, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".
"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - подчеркнул Данилов, комментируя "утечку" секретных документов Пентагона.
Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что на Пасху в места проведения богослужений и собрания верующих будут направлены экипажи полиции.
В то же время, комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. К мерам, которые проходят во время ограничений, верующие могут присоединиться онлайн.
Согласно постановлению правительства, ТЦК имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):
В то же время, ТЦК теперь не будут заниматься подготовкой и ведение территориальной обороны.
Обсуждения передачи боевых самолетов требуют времени, поскольку государства должны действовать совместно.
"Но я считаю, что мы можем добиться решения в краткосрочной перспективе", - сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, намекая на перспективу сделать это к летним каникулам.
Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что сегодня представители России, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, которые они должны выполнять в рамках "зернового соглашения".
"Сегодня у нас есть критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", - подчеркнул замминистра.
"На своем заседании 11 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение уволить Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности", - сообщили в правительстве.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, Мельник сам подал заявление на увольнение с должности главы БЭБ.
Правительство поддержало назначение Артема Лысогора на должность главы Луганской ОВА, а также назначение Владимира Артюха главой Сумской ОВА.
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