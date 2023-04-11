Кабмин расширил полномочия военкоматов: что изменилось
Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров.
В соответствии с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.
Кроме того, военкоматы имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).
Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен, в связи с чем нет нужды в объявлении нового.
Между тем, как отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, присылать повестки через "Дия" в Украине не будут .
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