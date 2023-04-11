ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 08:18
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 11 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 11 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 500 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 179320 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 7 танков, 10 ББМ и 9 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 179320 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 3644 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7038 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2765 (+15) ед,
  • РСЗО - 535 (+1) ед,
  • средства ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2332 (+9),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5620 (+13) ед,
  • специальная техника - 316 (+5).

Как сообщалось, РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 52 атаки противника.

Напомним, ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении в понедельник, 10 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года