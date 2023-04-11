Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
По данным на утро вторника, 11 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 500 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 179320 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 7 танков, 10 ББМ и 9 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 179320 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 3644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 7038 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2765 (+15) ед,
- РСЗО - 535 (+1) ед,
- средства ПВО - 282 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2332 (+9),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5620 (+13) ед,
- специальная техника - 316 (+5).
Как сообщалось, РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 52 атаки противника.
Напомним, ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении в понедельник, 10 апреля.
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