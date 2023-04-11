ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российским десантникам передали системы "Солнцепек" для наступления, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 08:55
Российским десантникам передали системы "Солнцепек" для наступления, - британская разведка Фото: из российских десантников сделали химические войска (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва пытается восстановить Воздушно-десантные войска, которые понесли тяжелые потери. Им передаются тяжелые системы вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 3 апреля 2023 российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.

По данным британской разведки, очень разрушительный ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не был связан я с ВДВ.

"Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут части ВДВ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ВДВ
NEWS
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года