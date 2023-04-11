Российским десантникам передали системы "Солнцепек" для наступления, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 3 апреля 2023 российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России.

По данным британской разведки, очень разрушительный ТОС-1А, который Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не был связан я с ВДВ.

"Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут части ВДВ.