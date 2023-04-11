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Генштаб примет решение о контрнаступлении в последний момент, - Данилов

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 11:10
Генштаб примет решение о контрнаступлении в последний момент, - Данилов Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный штаб ВСУ самостоятельно принимает решение о контрнаступлении украинских войск. Такое решение будет утверждено в последний момент.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Данилов прокомментировал "утечку" секретных документов Пентагона и сообщение СМИ о том, что Украине пришлось изменить некоторые военные планы после этого.

"Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах", - сказал он.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - подчеркнул Данилов.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Позднее издание CNN заявило, что Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

Следует отметить, что Минобороны Украины отмечает, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

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