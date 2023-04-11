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Россияне усилили минирование под оккупированным Энергодаром: мэр назвал причину

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Энергодар, Вторник 11 апреля 2023 16:22
Россияне усилили минирование под оккупированным Энергодаром: мэр назвал причину Иллюстративное фото: россияне усилили минирование под оккупированным Энергодаром (РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова в эфире "5 канала".

"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить", - сказал он.

При этом городской глава добавил, что россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Энергодаре обыскивают дома, они пытаются найти людей, которые помогают ВСУ.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в Энергодаре несколько недель назад россияне обустроили новую пыточную.

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