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Зеленский провел Ставку: обсудили вероятные действия россиян и обеспечение ВСУ боеприпасами

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Вторник 11 апреля 2023 16:26
Зеленский провел Ставку: обсудили вероятные действия россиян и обеспечение ВСУ боеприпасами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На Ставке участники заслушали доклад об общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

Руководство разведки проинформировало о возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Они также продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.

Среди прочего, участники Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, "Укроборонпром" отгрузил для украинских бойцов новые партии 125-мм танковых снарядов и 122-мм артиллерийских боеприпасов.

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