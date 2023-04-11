Зеленский провел Ставку: обсудили вероятные действия россиян и обеспечение ВСУ боеприпасами
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
На Ставке участники заслушали доклад об общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.
Руководство разведки проинформировало о возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.
Кроме того, участники проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Они также продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.
Среди прочего, участники Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.
В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Напомним, "Укроборонпром" отгрузил для украинских бойцов новые партии 125-мм танковых снарядов и 122-мм артиллерийских боеприпасов.
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