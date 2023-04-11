В Украине усилят меры безопасности во время празднований Пасхи

Во время Пасхи к местам проведения богослужений и собрания верующих будут приближены экипажи полиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в эфире телемарафона.

"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений и местам собрания верующих. И фактически будут повышенные меры безопасности, мониторинг ситуации", - пояснил Билошицкий.

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции, также будут действовать специальные мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений и удерживания ситуации безопасности.

В то же время комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. К мероприятиям, которые происходят во время ограничений верующие могут приобщиться онлайн.

"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - добавил Билошицкий.