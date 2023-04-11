Ситуация критическая. Россияне блокируют действие "зерновой сделки", - Мининфраструктуры

Россияне намеренно блокируют экспорт зерна из Украины по Черному морю. Ситуация сейчас критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова в комментарии The Guardian .

По словам чиновника, сегодня, 11 апреля, представители России, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, которые они должны выполнять в рамках "зерновой сделки".

Он уточнил, что Украина подала названия трех сухогрузов для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Из-за таких действий представителей страны-агрессора ни одно судно не смогло продолжить свой путь, что равносильно блокаде со стороны Москвы.

"Сегодня мы имеем критическую ситуацию. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", - подчеркнул замминистра.

Васьков рассказал, что в случае продолжения подобных действий россиян цены на продовольствие могут вырасти на 15%. Это вынудит украинских фермеров снова накапливать зерно, как в прошлом году, из-за чего им грозят финансовые трудности.