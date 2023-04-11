Стало известно кто возглавит Луганскую и Сумскую ОВА. Кабмин согласовал кандидатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Поддержаны проекты Указов президента Украины о назначении:

Артема Лысогора - главой Луганской областной государственной администрации;

Владимира Артюха - главой Сумской областной государственной администрации.

Артем Лысогор

Заместитель начальника ГУНП Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года заместитель начальника ГУНП Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Владимир Артюх

Генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.