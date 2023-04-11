Стало известно кто возглавит Луганскую и Сумскую ОВА. Кабмин согласовал кандидатов
Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности двух руководителей областных военных администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Поддержаны проекты Указов президента Украины о назначении:
- Артема Лысогора - главой Луганской областной государственной администрации;
- Владимира Артюха - главой Сумской областной государственной администрации.
Артем Лысогор
Заместитель начальника ГУНП Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года заместитель начальника ГУНП Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.
Владимир Артюх
Генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Напомним, 24 января 2023 года, Кабинет министров согласовал увольнение руководителей ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей, среди которых и были главы Луганской и Сумской ОВА.
Кабинет министров Украины, в пятницу, 7 апреля, поддержал назначение Руслана Кравченко главой Киевской облгосадминистрации.
Кроме этого, начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в различных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.
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