ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области
Украинские военные сегодня, 11 апреля, сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Харьковской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.
"Очередной беспилотник уничтожен в Харьковской области", - сказано в сообщении военных.
При этом пока не раскрывается информация о том, какой именно дрон сбили и где конкретно.
Напомним, ранее стало известно, что 9 апреля над Сумской областью был сбит российский БПЛА.
Также мы писали, что 10 апреля дрон россиян сбили над Черниговской областью.
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