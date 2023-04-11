ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области

Украинские военные сегодня, 11 апреля, сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Харьковской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook .

При этом пока не раскрывается информация о том, какой именно дрон сбили и где конкретно.

"Очередной беспилотник уничтожен в Харьковской области", - сказано в сообщении военных.

Напомним, ранее стало известно, что 9 апреля над Сумской областью был сбит российский БПЛА.

Также мы писали, что 10 апреля дрон россиян сбили над Черниговской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.