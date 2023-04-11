ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 11 апреля 2023 15:20
ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области (24tv)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 11 апреля, сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Харьковской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"Очередной беспилотник уничтожен в Харьковской области", - сказано в сообщении военных.

При этом пока не раскрывается информация о том, какой именно дрон сбили и где конкретно.

Напомним, ранее стало известно, что 9 апреля над Сумской областью был сбит российский БПЛА.

Также мы писали, что 10 апреля дрон россиян сбили над Черниговской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Вооруженные силы Украины дрони Война России против Украины
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года