Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл содержание
Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг премьер-министра Канады Джастина Трюдо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Глава канадского правительства отметил, что его страна уже больше года предоставляет Украине военную помощь. Украинским защитникам передали танки, бронетранспортеры, боеприпасы и другое вооружение.
"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - отметил Трюдо.
Напомним, ранее стало известно, что Шмыгаль сегодня, 11 апреля, находится с визитом в Канаде.
В ходе своей поездки он хотел обсудить поставки Украине бронетехники и боеприпасов.
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