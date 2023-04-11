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Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл содержание

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Оттава, Вторник 11 апреля 2023 20:30
Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл содержание Фото: Джастин Трюдо, премьер Канады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг премьер-министра Канады Джастина Трюдо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Глава канадского правительства отметил, что его страна уже больше года предоставляет Украине военную помощь. Украинским защитникам передали танки, бронетранспортеры, боеприпасы и другое вооружение.

"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - отметил Трюдо.

Напомним, ранее стало известно, что Шмыгаль сегодня, 11 апреля, находится с визитом в Канаде.

В ходе своей поездки он хотел обсудить поставки Украине бронетехники и боеприпасов.

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