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Кабмин уволил главу БЭБ Мельника

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 19:19
Кабмин уволил главу БЭБ Мельника Фото: Вадим Мельник (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На заседании во вторник, 11 апреля, Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

"На своем заседании 11 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение уволить Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2020 году Мельник был председателем Государственной фискальной службы Украины, а с 20 августа 2021 стал директором Бюро экономической безопасности Украины, тогда он победил в конкурсе обойдя 48 других кандидатов. Кроме этого, он в 2014-2016 годах возглавлял следственное управление Государственной фискальной службы Украины, до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, Мельник сам подал заявление на увольнение с должности главы БЭБ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в Закарпатье, которую "крышевали" местный депутат и чиновник в Территориальном управлении БЭБ.

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Кабинет Министров Украины Бюро экономической безопасности
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