Запрет салютов в Украине и новый пакет военной помощи от Канады: новости за 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, Верховная рада запретила салюты и фейерверки в Украине, а Канада объявила о новом пакете помощи Украине.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Премьер Украины прибыл в Канаду

Денис Шмыгаль сообщил, что в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине и раскрыл содержание

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.

"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - отметил Трюдо.

Совет запретил использование фейерверков и салютов в Украине

Парламентарии приняли в целом соответствующий законопроект - "за" проголосовали 290 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий", запрещающего продажу и использование фейерверков.

Молдова хочет построить современную военную базу у Кишинева

Глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил о намерении построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.

"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами", - заявил министр.

Однако строительство военной базы может занять от трех до пяти лет.

Генштаб примет решение о контрнаступлении в последний момент, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал сообщение СМИ о предстоящем контрнаступлении Украины. Он подчеркнул, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - подчеркнул Данилов, комментируя "утечку" секретных документов Пентагона.

В Украине усилят меры безопасности во время празднований Пасхи

Заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что на Пасху в места проведения богослужений и собрания верующих будут направлены экипажи полиции.

В то же время, комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. К мерам, которые проходят во время ограничений, верующие могут присоединиться онлайн.

Кабмин расширил полномочия военкоматов

Согласно постановлению правительства, ТЦК имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отнесенных к военному оперативному резерву.

В то же время, ТЦК теперь не будут заниматься подготовкой и ведение территориальной обороны.

В Дании считают, что Запад может принять решение об истребителях для Украины до лета

Обсуждения передачи боевых самолетов требуют времени, поскольку государства должны действовать совместно.

"Но я считаю, что мы можем добиться решения в краткосрочной перспективе", - сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, намекая на перспективу сделать это к летним каникулам.

Зеленский провел очередное заседание Ставки

Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Россияне блокируют действие "зернового соглашения", - Мининфраструктуры

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что сегодня представители России, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, которые они должны выполнять в рамках "зернового соглашения".

"Сегодня у нас есть критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", - подчеркнул замминистра.

Кабмин уволил главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника

"На своем заседании 11 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение уволить Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности", - сообщили в правительстве.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, Мельник сам подал заявление на увольнение с должности главы БЭБ.

Кабмин согласовал назначение двух глав ОВА

Правительство поддержало назначение Артема Лысогора на должность главы Луганской ОВА, а также назначение Владимира Артюха главой Сумской ОВА.