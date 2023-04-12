Заборона салютів в Україні та новий пакет військової допомоги від Канади: новини за 11 квітня

У вівторок, 11 квітня, верховна рада заборонила салюти та феєрверки в Україні, а Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Прем'єр України прибув до Канади

Денис Шмигаль повідомив, що у Канаді проведе зустріч з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив зміст

Премʼєр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - зазначив Трюдо.

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні

Парламентарі ухвалили в цілому відповідний законопроект - "за" проголосували 290 народних депутатів.

Мова йде про законопроєкт №7438, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", що забороняє продаж та використання феєрверків.

Молдова хоче побудувати сучасну воєнну базу біля Кишинева

Голова Міноборони Молдови Анатолій Носатий повідомив про намір звести сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії.

"Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів", - заявив міністр.

Однак, будування воєнної бази може зайняти від трьох до п'яти років.

Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував повідомлення ЗМІ про майбутній контрнаступ України. Він наголосив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - наголосив Данілов, коментуючи "витік" секретних документів Пентагону.

В Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня

Заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що на Великдень до місць проведення богослужінь й зібрання вірян будуть направлені екіпажі поліції.

Водночас комендантська година в ніч Великодня діятиме без змін. До заходів, які відбуваються під час обмежень, віряни можуть долучитись онлайн.

Кабмін розширив повноваження військкоматів

Відповідно по постанови уряду, ТЦК мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, зарахованих до військового оперативного резерву.

Водночас ТЦК тепер не будуть займатися підготовкою та ведення територіальної оборони.

У Данії вважають, що Захід може ухвалити рішення про винищувачі для України до літа

Обговорення щодо передачі бойових літаків вимагають часу, оскільки держави мають діяти спільно.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.

Зеленський провів чергове засідання Ставки

Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ. Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Росіяни блокують дію "зернової угоди", - Мінінфраструктури

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васьков заявив, що сьогодні представники Росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках "зернової угоди".

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - наголосив заступник міністра.

Кабмін звільнив голову Бюро економічної безпеки Вадима Мельника

"На своєму засіданні 11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження звільнити Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки", - повідомили в уряді.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Мельник сам подав заяву на звільнення з посади голови БЕБ.

Кабмін погодив призначення двох глав ОВА

Уряд підтримав призначення Артема Лисогора на посаду голови Луганської ОВА, а також призначення Володимира Артюха головою Сумської ОВА.