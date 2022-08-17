Вибухи у Криму та масовані удари по Харкову: новини за 16 серпня
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, Харків зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час, Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 16 серпня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські військові відбили наступи росіян на сході, а також поблизу Новогригорівки на Південнобузькому напрямку. Тим часом окупанти дистанційно мінують села у Харківській області.
- Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час в ніч на 16 серпня. Російські війська випустили по місту одразу сім ракет. Також у Харкові, Миколаєві і Херсоні прогриміли вибухи.
- Росіяни, використовуючи реактивну артилерію, завдали ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях, внаслідок чого є жертви та поранені.
- У вівторок, 16 серпня, росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області. Атака була проведена з території Білорусі.
- У окупованому Мелітополі вранці 16 серпня пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.
- У Лисичанську (Луганська область) у вівторок, 16 серпня, пролунав вибух. Це місто знаходиться під окупацією російських військ.
В Криму прогримыли вибухи: що відомо
У вівторок, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів. Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе. Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.
Видання The New York Times повідомляє, що за вибухами на військовій базі під Джанкоєм стоїть "елітний український підрозділ". Він діяв у тилу противника.
Зеленський відповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити чоловікам виїжджати з України. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.
Електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня.
В окупаційних військах стався розкол, - ISW
У російських окупаційних силах стався розкол. Бойовики "ЛНР" відмовляють воювати за "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що бойовики "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.
Путін погрожує затягнути війну проти України
Російський диктатор Володимир Путін погрожує "затягуванням" війни проти України. У своїй звичній манері в цьому він звинувачує США.
"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - заявив Путін у зверненні до учасників десятої московської конференції з міжнародної безпеки.
Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни
Влада Латвії має намір обмежити в'їзд до країни громадян Росії за шенгенськими візами на тлі вторгнення в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш.
"Росія веде війну в Україні, в той час як її громадяни подорожують або отримують посвідку на проживання в Європі. Ми домовилися концептуально не продовжувати тимчасові посвідки на проживання для громадян РФ і обмежити в'їзд до Латвії за шенгенськими візами", - заявив прем'єр.
Дощі та спека до +34: прогноз погоди на середу
У середу, 17 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому очікується спека до +34 градусів.
За даними синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Також по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на сході місцями. При цьому вдень у південно-західних областях очікуються значні дощі.