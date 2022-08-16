ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Лисичанську пролунав вибух

Новость на русском →
Лисичанськ, Вівторок 16 серпня 2022 14:33
В окупованому Лисичанську пролунав вибух Фото: в окупованому Лисичанську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську (Луганська область) сьогодні, 16 серпня пролунав вибух. Це місто знаходиться під окупацією російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Навіть не знаю як анонсувати новину….Луганщина нищить окупантів...чи: у Лисичанську знов бавовна...,а може: паління вбиває...)) Далі буде...", - написав Гайдай.

Зазначимо, сьогодні очільник області також розповів, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ. ЗСУ відійшли з позицій для збереження особового складу, а до того часу він залишався останнім великим містом в області, яке армія РФ не взяла під свій контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ Вибух
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого