Взрывы в Крыму и массированные удары по Харькову: новости за 16 августа

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, Харьков подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время, Латвия планирует ограничить въезд россиян в страну. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Крыму прогремели взрывы: что известно

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов. После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское. Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

Издание The New York Times сообщает, что за взрывами на военной базе под Джанкоем стоит "элитное украинское подразделение". Оно действовало в тылу противника.

Зеленский ответил, когда снимут запрет на выезд мужчин из Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины. Он заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Электронная петиция №22/140908-еп с призывом снять ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимых 25 тысяч голосов еще в конце июля.

В оккупационных войсках произошел раскол, - ISW

В российских оккупационных силах произошел раскол. Боевики "ЛНР" отказывают воевать за "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что боевики "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Путин угрожает затянуть войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин угрожает "затягиванием" войны против Украины. В своей привычной манере в этом он обвиняет США.

"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт", - заявил Путин в обращении к участникам десятой Московской конференции по международной безопасности.

Латвия планирует ограничить въезд россиян в страну

Власти Латвии намерены ограничить въезд в страну граждан России по шенгенским визам на фоне вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Россия ведет войну в Украине, в то время как ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Мы договорились концептуально не продлевать временные виды на жительство для граждан РФ и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам", - заявил премьер.

Дожди и жара до +34: прогноз погоды на среду

В среду, 17 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом ожидается жара до +34 градусов.

По данным синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. Также по всей территории страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, на востоке местами. При этом днем в юго-западных областях ожидаются значительные дожди.