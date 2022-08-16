Путін погрожує затягнути війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін погрожує "затягуванням" війни проти України. У своїй звичній манері в цьому він звинувачує США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента РФ Володимира Путіна, якого цитує "РІА Новини".

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - заявив Путін у зверненні до учасників десятої московської конференції з міжнародної безпеки.

Також глава Кремля знову почав шукати виправдання агресивній війні, кажучи, що нібито ця так звана "спецоперація" в Україні була нібито ухвалена "у повній відповідності до Статуту ООН".

Крім того, російський диктатор оголосив про намір Росії збудувати так званий "демократичний світ".

"Росія разом з союзниками, партнерами та однодумцями вдосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, вживатиме інших кроків до побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційне різноманіття", - сказав Путін.

Нагадаємо, вчора глава Кремля також висловлювався щодо так званої "спецоперації", заявивши, що росіяни нібито виконують всі її цілі.

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