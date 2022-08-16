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Дощі та спека до +34: прогноз погоди на завтра

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 16:07
Дощі та спека до +34: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 17 серпня очікуються дощі з грозами і спека +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 17 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому очікується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Також по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на сході місцями. При цьому вдень у південно-західних областях очікуються значні дощі.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 16 +21 градус, а вдень +23 +28. При цьому на Закарпатті та півдні Одеської області очікується до +31 градуса. У південно-східній частині країни +29 +34.

На високогір'ї Карпат і Кримських гір вночі прогнозується +12 +15 градусів, а вдень +16 +21.

Дощі та спека до +34: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень буде нестійка з дощами і грозами.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

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