Під Джанкоєм після ранкових вибухів оголосили евакуацію
Окупаційна "влада" після ранкових вибухів оголосила евакуацію жителів населеного пункту Травневе в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на окупаційну "владу", детонація боєприпасів сталася на півночі Криму - в селі Травневому. Жителів населеного пункту вже почали евакуювати. Йдеться про порядок двох тисяч громадян.
Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.
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