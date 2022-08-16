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В окупаційних військах стався розкол, - ISW

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Донбас, Вівторок 16 серпня 2022 06:40
В окупаційних військах стався розкол, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У російських окупаційних силах стався розкол. Бойовики "ЛНР" відмовляють воювати за "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бойовики "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
  • Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов'янська.
  • Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
  • Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
  • Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків у військкомати для обговорення контрактної служби.
  • Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни виділив шість основних географічних угруповань російських військ та інших підконтрольних Росії сил - ПВК і "ЛДНР". Жодна з цих угруповань не однорідна за своїм складом.

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