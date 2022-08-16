В окупаційних військах стався розкол, - ISW

У російських окупаційних силах стався розкол. Бойовики "ЛНР" відмовляють воювати за "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бойовики "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.

Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов'янська.

Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.

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Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.

Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків у військкомати для обговорення контрактної служби.

Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни виділив шість основних географічних угруповань російських військ та інших підконтрольних Росії сил - ПВК і "ЛДНР". Жодна з цих угруповань не однорідна за своїм складом.

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