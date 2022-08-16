Латвія планує обмежити в'їзд росіян до країни

Влада Латвії має намір обмежити в'їзд до країни громадян Росії за шенгенськими візами на тлі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Латвії Крішьяніса Каріньша в Twitter.