У Міноборони РФ назвали "диверсією" нові вибухи в Криму
Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, збиток завдано ряду цивільних об'єктів районі Джанкоя, серед яких ЛЕП, електростанція, ж/д полотно, а також ряд житлових будинків.
При цьому в оборонному відомстві додали, що серйозно постраждалих немає.
"Вживаються необхідні заходи для ліквідації наслідків диверсії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.
У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.