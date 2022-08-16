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У Міноборони РФ назвали "диверсією" нові вибухи в Криму

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Москва, Вівторок 16 серпня 2022 13:09
У Міноборони РФ назвали "диверсією" нові вибухи в Криму Фото: Міноборони РФ назвали" диверсією " нові вибухи в Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, збиток завдано ряду цивільних об'єктів районі Джанкоя, серед яких ЛЕП, електростанція, ж/д полотно, а також ряд житлових будинків.

При цьому в оборонному відомстві додали, що серйозно постраждалих немає.

"Вживаються необхідні заходи для ліквідації наслідків диверсії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.

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Министерство обороны РФ Крим Джанкой Вибух
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