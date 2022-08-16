ЗСУ відбили низку ворожих наступів, на двох напрямках тривають бої, - Генштаб
Фото: ЗСУ відбили низку ворожих наступів, на двох напрямках тривають бої (Getty Images)
Українські військові відбили наступи росіян на сході, а також поблизу Новогригорівки на Південнобузькому напрямку. Тим часом окупанти дистанційно мінують села у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках немає ознак створення наступальних угруповань Збройних сил РФ і Білорусі. При цьому зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.
- На Сіверському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи в Чернігівській області та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти безпілотників ворога.
- На Харківському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.
- Завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Також було зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.
- На Слов’янському напрямку загабники задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.
- В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне противник застосував боєприпаси запалювальної дії.
- Неподалік Мазанівки росіяни намагалися вести наступальний бій, успіху не мали, відійшли.
- На Донецькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.
- На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також загарбники завдали авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагалися вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втекли. Наступальні та штурмові дії противника в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.
- На Авдіївському напрямку росіяни, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдалт авіаудару біля Мар’їнки. Вели наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя.
- Загарбники завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Ведуть наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосередився на недопущенні просування українських військ та веденні повітряної розвідки безпілотниками.
- Росіяни продовжують обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка.
- Завдали авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для загарбників значними втратами та втечею.
Нагадаємо, 15 серпня українські військові ліквідували 150 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 900 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.