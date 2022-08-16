ЗСУ відбили низку ворожих наступів, на двох напрямках тривають бої, - Генштаб

Фото: ЗСУ відбили низку ворожих наступів, на двох напрямках тривають бої (Getty Images)

Українські військові відбили наступи росіян на сході, а також поблизу Новогригорівки на Південнобузькому напрямку. Тим часом окупанти дистанційно мінують села у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак створення наступальних угруповань Збройних сил РФ і Білорусі. При цьому зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

немає ознак створення наступальних угруповань Збройних сил РФ і Білорусі. При цьому зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі. На Сіверському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи в Чернігівській області та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти безпілотників ворога.

росіяни здійснили артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи в Чернігівській області та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти безпілотників ворога. На Харківському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.

окупанти здійснювали вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль. Завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Також було зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

На Слов’янському напрямку загабники задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

загабники задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне противник застосував боєприпаси запалювальної дії.

Неподалік Мазанівки росіяни намагалися вести наступальний бій, успіху не мали, відійшли.

На Донецькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

окупанти зосереджують основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.

ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив. На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також загарбники завдали авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагалися вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втекли. Наступальні та штурмові дії противника в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.

загарбники обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також загарбники завдали авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагалися вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втекли. Наступальні та штурмові дії противника в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом. На Авдіївському напрямку росіяни, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдалт авіаудару біля Мар’їнки. Вели наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

росіяни, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдалт авіаудару біля Мар’їнки. Вели наступ у районі Невельського, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя.

окупанти вели обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Ведуть наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку ворог зосередився на недопущенні просування українських військ та веденні повітряної розвідки безпілотниками.

ворог зосередився на недопущенні просування українських військ та веденні повітряної розвідки безпілотниками. Росіяни продовжують обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка.

Завдали авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для загарбників значними втратами та втечею.