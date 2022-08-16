ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Дніпропетровську і Запорізьку області, є жертви

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 17:13
Окупанти обстріляли Дніпропетровську і Запорізьку області, є жертви Фото: Окупанти обстріляли Дніпропетровську і Запорізьку області (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни використовуючи реактивну артилерію, завдали ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях, внаслідок чого є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку та Дніпропетровську ОВА.

У Запорізькій області масового обстрілу зазнало місто Оріхів. Протягом кількох годин окупанти гатили з реактивної артилерії. Внаслідок ударів по місту, загинула місцева мешканка та ще шість осіб отримали поранення.

"Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС", - заявили у Запорізькій ОВА.

Трохи пізніше росіяни обстріляли Нікополь та район міста. За словами обласної влади, у місто прилетіло 20 снарядів з реактивної артилерії "Град" та 10 зі ствольної артилерії.

"Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - заявили у Дніпропетровській ОВА.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстрілювали Дніпропетровську область з "Ураганів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дніпропетровська область Запорожская область
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого