Виступ Зеленського в Давосі і зростання числа жертв китайського вірусу: новини за 22 січня

Колаж РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, в Китаї було зареєстровано 17 випадків смерті від нового типу коронавируса, Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні. Детальніше про те, що сталося в середу, 22 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський на форумі в Давосі: головне

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Свій виступ з трибуни в Давосі Зеленський почав з того, що сепаратистські рухи загрожують миру, а Україні недостатньо всесвітньої заклопотаності в контексті російської агресії.

За словами президента, попри зовнішню агресію, Україна повинна стати лідером Східної та Центральної Європи. Зеленський також порівняв країну з Google і закликав іноземних інвесторів стати "акціонером успіху нової України".

Зеленський заявив про те, що за підсумками нормандської зустрічі в Парижі на сьогодні не вдалося тільки повністю припинити вогонь на Донбасі. Президент вважає, що війна може завершитися вже завтра, якщо цього захочуть усі сторони. Водночас він зробив неоднозначну заяву про те, що "ми готові припинити її сьогодні".

Зеленський повторив, що Україна бачить своє майбутнє в Євросоюзі, і Брюсселю для цього потрібно лише прийняти країну до складу ЄС. На його думку, сьогодні для цього слушний час.

"Може коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?", - підкреслив Зеленський.

Зеленський нагадав, що на початку весни в Україні стартує програма приватизації, і пообіцяв іноземним інвесторам податкові канікули. Зокрема, він податку на прибуток протягом п'яти років звільнять інвесторів, які принесуть в економіку 10 млн доларів і більше.

Зеленський може зустрітися з Путіним в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі. Про це повідомляють росЗМІ. Як зазначається, президенти приїдуть до Ізраїлю з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим.

В Офісі президента України не виключили можливу зустріч президентів. Повідомляється, що в разі такої зустрічі українська сторона обговорювати лише питання подальшого обміну полоненим.

Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні

Адміністративно-бюджетне управління при президентові Сполучених Штатів опублікувало документи, що стосуються утримання військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неурядову організацію American Oversight.

В документах фігурує відповідальний чиновник Пентагону Елейн МакКастер, заступник директора Адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі, інші чиновники, а також запити офісів конгресменів.

Ківа побився в ресторані Києва: накинувся на ветерана (відео)

В одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Киви.

За повідомленням низки ЗМІ, Кива побився з ветераном АТО. Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем. На опублікованому запису видно, що Ківа підходить до чоловіка і завдає йому удару головою, в результаті чого отримує удар в обличчя кулаком.

Повідомляється, що Кива звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень. Відкрито кримінальну справу.

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії

Двох фігурантів севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення. Про це повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає "Крим.Реалії",

Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.

У Китаї кількість хворих на вірусну пневмонію перевищила 570 осіб

Кількість людей, захворівших новим різновидом коронавірусу у 25 провінціях Китаю, досягла 571. Про це повідомляє Держкомітет з питань охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Хіпһиа.

Зазначається, що 22 січня був виявлено 131 новий випадок зараження пневмонією і 257 нових імовірних випадків захворювання.

Станом на північ середи, в країні було зареєстровано 17 випадків смерті від пневмонії. Всі вони сталися у провінції Хубей. Померлим від вірусу було від 48 до 89 років.

Трамп і Грета Тунберг обмінялися "люб'язностями" в Давосі (відео)

Дональд Трамп назвав Грету Тунберг "дуже злою" та зізнався, що толком нічого про неї не знає. Президент США в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії також критично висловився про екоактивістів та закликав "відкидати вічних пророків", які попереджають про прийдешній апокаліпсис. Слова американського лідера про 17-річну шведську активістку по клімату прозвучали в інтерв'ю The Wall Street Journal.

21 січня Тунберг виступила на Форумі в Давосі та заявила присутнім бізнесменам і політичним лідерам, що вони не роблять достатньо для боротьби зі зміною клімату, закликавши їх сприймати це як "справжню кризу".

Скандал на Голос країни 2020: підопічна Дана Балана попала в "Миротворець"

Учасниця шоу Голос країни-10 Василина Старшова, яка була вокалісткою в російській групі "Ленінград", але зараз вирішила зайнятися сольною кар'єрою, попала в базу сайту "Миротворець". Підопічну Дана Балана на популярному конкурсі звинувачують у незаконному відвідуванні окупованого Криму в серпні 2016 року.

У заяві адміністраторів сайту "Миротворець" йдеться, що Старшова - порушниця державного кордону України - зараз у Києві, і про її точне місцезнаходження знають організатори конкурсу.