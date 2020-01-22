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Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії

Новини » Політика     22.01.2020 - 17:53
Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, зараз дуже зручний час для такого рішення

У середу, 22 січня, президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великої Британії. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна бачить своє майбутнє в ЄС.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський союз", - сказав президент.

Він заявив, що багато країн підтримують Україну, й бачать її майбутнє в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера.

"Багато країн нас підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою як рівноправного партнера. Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде в України в Євросоюзі... Зараз дуже слушний час, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?", - резюмував Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави також заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Зеленський на форумі в Давосі назвав головну задачу України Зеленський: Україні мало всесвітньої стурбованості
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